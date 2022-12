Provincia di Matera | Concorso per 2 Istruttori Geometri

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Tecnico Geometra, si tratta di Personale inquadrato in categoria C1. Per queste Posizioni é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSono indette selezioni pubbliche per l'assunzione di due unità di istruttore tecnico/geometra, categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23,59 del 23 gennaio 2023 utilizzando il form on-line disponibile sul sito istituzionale delladihttps://www..it/ alla voce ...