Massimiliano Salvi | tutto sul compagno di Cristiana Ciacci

Tag24

... Edoardo Piccioni (Talarico Karate Team), Carlo Filippi, Sofia Musco, Sofia Cesari e Elisa(... Luigi Cortecci (Asd Circolo Tennis Spoleto), Piergiorgio Conti (Asd Atletica 2S) e...... Edoardo Piccioni (Talarico Karate Team), Carlo Filippi, Sofia Musco, Sofia Cesari e Elisa(... Luigi Cortecci (Asd Circolo Tennis Spoleto), Piergiorgio Conti (Asd Atletica 2S) e... Massimiliano Salvi: età, lavoro e figli del compagno di Cristiana Ciacci Sul palco del noto locale rivierasco sono saliti per primi gli atleti del Cns della squadra Optimist, con gli allenatori Andrea Novelli e Chiara Laurenzi. In rapida successione sono stati premiati Fil ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...