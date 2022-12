Manovra | voto finale “domani tra le 19 e le 20” E alla Camera stop alla discussione per il dl anti-Rave

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Di slittamento in slittamento la legge di bilancio 2023 si avvicina faticosamente al suo approdo. È stata fissata la calendarizzazione per la giornata die “verosimilmente intorno alle 19-20 inizierà il”, ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della capigruppo del Senato. Il via liberalegge di bilancio al Senato (dopo quello delladello scorso 24 dicembre con 197 sì, 129 no e due astenuti) arriverà su un testo blindato daldi fiducia, senza quindi dare la possibilità ai parlamentari di mettere ulteriormente mano alle misure. La seduta di oggi con all’ordine del giorno lasullaè stata aperta e subito interrotta ...