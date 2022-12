Incidente in una ditta di demolizioni auto nel Milanese | muore un operaio di 52 anni

LA NAZIONE

competizione, quella tra l'ex premier belga e l'ex ministra tedesca, che continua dal 'sofagate', l'diplomatico avvenuto nell'aprile 2021 durantevisita dei due ad Ankara, dal ...Un uomo egiziano di 52 anni è morto sul lavoro all'interno dell'azienda Riam di via San Nicola a Bollate, nel Milanese . L'infortunio - l'operaio è rimasto schiacciato nel compattatore che comprime le ... Incidente a Massarosa, auto finisce contro un albero. Grave una donna Una donna di 75 anni ha perso la vita ieri sera a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Andria-Trani. La vittima era la madre di Debora Ciliento, consigliera ...Un tragico incidente è avvenuto in una ditta di Bollate. Un uomo di 52 anni ha perso la vita. Un’altra tragedia sul lavoro è capitata ieri, lunedì 26 dicembre, in una famosa ditta in provincia di Boll ...