Corriere dello Sport

Nella lettera inviata alle Ac parrocchiali si spiega anche che vuole essere "un piccolodi fratellanza, supporto e speranza per poter provare a dare un po' di luce a chi ne habisogno". ...Nel corso delle ultime ore Wilma Goich si è resa protagonista di unche ha spiazzato tutti gli altri inquilini della casaspiata d'Italia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio. ... Il gesto più scorretto dell'anno in Arabia Saudita: l'avversario è a terra, lui gli calcia addosso per prendersi l'angolo!