Ida Platano non può credere ai suoi occhi | Alessandro lo ha fatto davvero

(Di martedì 27 dicembre 2022) ; cosa è successo alla coppia nata a Uomini e Donne. Christmas in love per l’amatissimo volto di Uomini e Donne! Ida, per anni protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, si sta godendo le festività col suo nuovo amore, conosciuto proprio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ComingSoon.it

Anche se in molti erano scettici, la storia d'amore trae Alessandro Vicinanza prosegue a gonfie vele. Cosa ha regalato l'ex cavaliere di Uomini e Donne alla sua fidanzata per Natale: cosa le ha regalato Alessandro Vicinanza per ...Il cavaliere romana ha iniziato il suo percorso nello studio del dating show di Canale 5 , affermandosi preso dalla conoscenza con, che ha scartato in diretta il regalo di Alessandro ... Uomini e Donne, Ida scarta il regalo di Natale di Alessandro in diretta su Instagram e resta senza parole Ida Platano torna sui social e spiazza mostrandosi in bikini. L'ex volto di Uomini e donne da qualche tempo è uscita di scena dal cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, ma continua a ...Dopo la nascita della figlia, adesso arriva anche la proposta di matrimonio e così Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto si sposeranno.