“Ho 102 figli e 568 nipoti | non riesco più a mantenerli” | la storia del 67enne Musa Hasahya

(Di martedì 27 dicembre 2022) In Uganda la poligamia è legale e ne sa qualcosache ha 102e 568. Ilha rilasciato un’intervista al Sun: “Con l’aumento del costo della vita nel corso degli anni, il mio reddito è diventato sempre più basso. La mia famiglia si è allargata al punto che ora è difficile sfamare tutti“. Ancora: “Ho sposato una donna dopo l’altra, non so come si possa vivere con una sola moglie. Tutte le mie consorti vivono nella stessa casa”. La più giovane tra le donne cheha sposato, Zulaika, è mamma di 11ma al tabloid britannico ha spiegato: “Ho deciso di prendere la pillola anticoncezionale. Abbiamo difficoltà economiche e non possiamo più avere”. A chiedere alle mogli di usare il contraccettivo è stato proprio ...

