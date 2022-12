(Di martedì 27 dicembre 2022) Il vice - presidente Uefa: "Il Napoli può vincere lo scudetto e la Champions" ROMA - "Penso che per arrivare a giudicare un allenatore ci sono due strade: o conoscere il modo in cui lavora e lasciar ...

Tiscali

Lo ha detto Zibì, vice - presidente dell'Uefa, in merito alla rosa di candidati al premio di ...posto - spiega l'ex attaccante di Juventus e Roma a 'Il Corriere dello Sport' - E nelchi ...Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delNapoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:sul Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ... Calcio: Boniek 'Ancelotti numero 1, Spalletti lo sarà nel 2023' Il vice-presidente Uefa: 'Il Napoli può vincere lo scudetto e la Champions' ROMA (ITALPRESS) - 'Penso che per arrivare a giudicare un allenatore ...Zb igniew Boniek, vicepresidente dell’Uefa, lei che nel calcio ha fatto tutto che cosa pensa di questa rosa di candidati al premio di miglior tecnico del 2022 «Penso che per arrivare a giudicare un a ...