Corriere dello Sport

Continuano le polemiche attorno al mancato rientro del Pallone d'Oro in carica Karimnella selezione francese nel corso dei Mondiali in Qatar. Il centravanti del Real Madrid aveva lasciato il ritiro transalpino a due giorni dalla partita d'esordio contro l' Australia (4 - 1 ...Ma il vero caso è quello della esclusione dal Mondiale di Karimche da pallone d'oro si è ritrovato ai margini di questa competizione in Qatar. "Scoperta la talpa": Francia, chi ha distrutto ... Bufera Benzema, è scontro totale con Deschamps e la Francia: "Poteva giocare i Mondiali". E mostra le prove L'ex agente del giocatore del Real pubblica un post nel quale sostiene che l'attaccante avrebbe potuto essere a disposizione già dagli ottavi di finale ...Non si placano le polemiche sulla mancata partecipazione al Mondiale di Karim Benzema: l'attaccante del Real avrebbe potuto giocare