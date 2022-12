Bilancio Juve in rosso per 238 milioni | Agnelli lascia ma si difende

Agenzia ANSA

...tiene Podcast Lo scandalo Juventus " Serie A Stefano Feltri direttore Tutto si tiene in casa, perché se da una parte il consiglio di amministrazione uscente ha deciso di riscrivere il...... basta ricordare i 9 scudetti consecutivi, ma anche notevoli problemi alla società tra processi penali e sportivi con l'accusa di falso insostenuta dalla Procura di Torino. "Negli ultimi ... Juve: approvato il bilancio, in rosso per oltre 238 milioni Attualità di N. REDAZIONE del 27/12/2022 14:42:27 «Sportivo: è il nostro core business e sempre lo sarà. Juventus significa competere ad alto livello per la vittoria, ogni giorno e in ogni competizion ...Buon andamento per il titolo Juventus che al momento in borsa si muove in rialzo di quasi il 2% nel giorno in cui l’assemblea dei soci è chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2022, l’ultima p ...