Bergamo e Brescia collegate da due «portali tecnologici» Aperto il bando per realizzarli

(Di martedì 27 dicembre 2022) Capitale della Cultura. Nei giorni scorsi il Comune diha pubblicato un avviso pubblico per la redazione del progetto esecutivo e messa in opera dell’installazione artistica e di design denominata Stargatebgbs ideata dallo Studio Giò Forma.

Il concept dell'opera è stato proposto alla cabina di regia dal Comitato2023 - costituito da Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bresciana e Fondazione della Comunità ...La misura assegna nuovi fondi ai Comuni, Comunità Montane e Province dei territori, oltre che di, anche di, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese, per realizzare 102 interventi di ... Bergamo Brescia collegate da due portali digitali: il bando per realizzarli Rete Ferroviaria Italiana, pronto il bando per il raddoppio della ferrovia Ponte San Pietro – Bergamo – Montello e il potenziamento dello scalo di Brescia ...Capitale della cultura: pubblicato il bando per la realizzazione di due portali che consentiranno «esperienze immersive» con video in diretta ...