Ravanusa | a un anno dall’esplosione il Comune vuole abbattere 48 case La rabbia delle famiglie | “Le nostre non coinvolte | vogliamo rientrare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) “Da unnon posso entrare nella mia casa neanche per prendere i vestiti”. È la condizione di una decina diche abitava nei pressi di via Trilussa, a, dove uno scoppio, avvenuto nel dicembre dello scorso, uccise nove persone e il piccolo Samuele, ancora nel grembo della madre, che sarebbe dovuto nascere qualche giorno più tardi. I lavori di rimozione dei detriti, che dovevano cominciare lo scorso luglio, sono iniziati in ritardo e nessuno ha avuto la possibilità dinelle proprie, dovendo così trovare sistemazione da parenti, amici ein affitto. Circa 40, di cui oltre la metà proprietarie di secondee che quindi rientrano in Sicilia solo per le vacanze, però potrebbero non ...