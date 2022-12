Calciomercato.com

FUTURO INCERTO PER ADLI - Nonostante lo scarso utilizzo, Adli dovrebbe rimanere alfino al termine della stagione. L'ex Bordeaux ha tantesul mercato ma nelle idee di Maldini e ...Chelsea e Manchester United soprattutto, e non avrebbero problemi ad accontentare leeconomiche di Leao . Ma lui sarebbe davvero propenso a lasciare ilHa risposto Rafael in persona ... Milan, richieste per Rebic | Mercato | Calciomercato.com MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA per leggere l'INTERVI ...Attesa per l'incontro che porterà alla fumata bianca. Per il rinnovo è davvero solo questione di giorni. Il punto sul futuro del giocatore ...