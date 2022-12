Mandarini | ecco come trasformare la buccia in una candela profumata | perfetto per contrastare l' odore di frittura

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Isi trasformano in alleati perl'dipreparare dei lumini super profumati. Ici ricordano subito il natale. Alcune persone sono soliti mangiare io le clementine dopo il grande pasto del 24 dicembre ed utilizzare lain piccoli pezzettini per coprire i numeri che escono sulle cartelle della tombola. Altre famiglie invece che posseggono in casa il camino o l'antichissimo braciere, buttano le bucce nel fuoco e si vedono pian piano nascere sempre più scintile. Questo perché nellasi nascondono tutti gli oli essenziali che una volta bruciati sprigionano undelizioso, caldo e perché no, potremmo definirlo anche ...