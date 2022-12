Cosmary Fasanelli | shorts sempre più corti | gambe da favola

Mediaset Infinity

E, per rinnovare un impegno molto sentito, questa sera scendono in campo anche le Veline:e, in prestito da "Paperissima Sprint", Valentina Corradi , saliranno sul bancone del tg ...Striscia la Notizia: le veline ballano contro il cambiamento climatico Per rinnovare un impegno molto sentito, questa sera scendono in campo anche le Veline:e, in prestito da ... Cosmary Fasanelli, i dolci momenti con Nunzio Stancampiano Cosmary Fasanelli ha avuto modo di poter evidenziare la sua bellezza anche attraverso una serie di foto pazzesche caricate sul suo profilo. L’obiettivo al giorno d’oggi è quello di poter diventare ...Natale 2022, lo stacchetto contro il surriscaldamento globale: Cosmary Fasanelli e Valentina Corradi sulle note di "All I Want for Christmas is you" ...