MotoGP | Valentino Rossi | “La Yamaha deve fare di più | a livello tecnico è in grave difficoltà”

(Di domenica 25 dicembre 2022) “Ladi più perchè in questo momento è intecnica”. Parole e musica di, uno che con la Casa di Iwata ha corso a lungo (ben 16 stagioni nella classe regina) e che dall’alto dei suoi nove titoli iridati complessivi nel Motomondiale, va assolutamente ascoltato quando parla. Il pilota di Tavullia, infatti, ha voluto “avvertire” il suo vecchio team, sposando in pieno le preoccupazioni sollevate da Fabio Quartararo, prima guida della scuderia nipponica che, come si è visto in questo 2022, sembrava davvero solo a combattere contro lo squadrone Ducati. La scuderia di Borgo Panigale, che ha già tra le mani una moto eccezionale, ha ritoccato anche la sua line-up dei piloti, piazzando Enea Bastianini al fianco di Francesco Bagnaia ...

Corse di Moto

