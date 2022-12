Lutto nella Ufc | è morto Stephan Bonnar | aveva 45 anni

Leggi su sportface

(Di domenica 25 dicembre 2022) All’età di 45è scomparso, ex campione di Ufc dal 2005 al 2012. Una grave perdita per il mondo dello sport, quella dell’americano, come sottolinea il presidente dell’Ufc Dana White: “è stato uno dei più importanti combattenti di sempre ad aver gareggiato nell’ottagono. Le sue battaglie con Forrest Griffin hanno cambiato questo sport per sempre, nessuno le dimenticherà mai. I tifosi lo amavano e lui ha sempre ricambiato, dando il meglio di sé. Ci mancherà molto”. SportFace.