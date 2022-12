Le donne afghane non potranno più lavorare per le ong in Afghanistan

Sky Tg24

Gridano 'vigliacchi' ai talebani che hanno vietato loro l'istruzione universitara, vengono disperse con i cannoni ad acqua. Ci vuole tutto il coraggio delleper scendere in piazza a Herat, vicino alla casa del governatore della provincia, in una delle rarissime proteste dalla presa del potere da parte dei fondamentalisti. Anche a Quetta in ...24/12/2022 - 18:03 Dopo il divieto di pochi giorni fa imposto alle studentessedi frequentare le università, questo sabato è stato annunciato un nuovo divieto alla libertà delle. Adesso i talebani hanno deciso di impedire alledel loro Paese di lavorare per le Organizzazioni non governative (Ong), con la scusa che avrebbero violato la Sharia non indossando ... Afghanistan, i talebani vietano alle ong di dare lavoro alle donne Le Nazioni Unite e gli Stati Uniti hanno condannato il decreto dei Talebani in Afghanistan che ordina a tutte le ONG, nazionali o internazionali, di sospendere i contratti di lavoro delle donne fino a ...AFGHANISTAN - Dopo il divieto per le donne di frequentare le università imposto dal governo afghano, ora arriva un altro divieto: le donne sono fuori dalle Ong. I talebani hanno proibito alle donne di ...