E fu Natale!

(Di domenica 25 dicembre 2022) Natale: tempo che sa di intimità, di casa e del suo calore. Festa per noi dall’aspetto ovattato, magico. Si snoda in un clima di luci, di dolci e di poesia. Ma all’origine non era così. Anzi, il suo contrario. Aveva il sapore duro e amaro del rifiuto. E delle sue sfide. “Per loro non c’era posto”, annota chiaramente il Vangelo. La sua origine fu ben lontana dagli uomini e dal loro mondo. Migranti, nuovi arrivati come Giuseppe e Maria fanno sempre paura. La loro ricerca di casa e di ospitalità crea solo imbarazzo. Come sempre. Non era rimasta che una grotta di pecore e di animali come unico rifugio : contesto originale per presentarsi agli uomini da parte di Dio! Un paradosso. In realtà, era atteso da secoli, da interminabili generazioni, da infiniti sospiri di profeti… Poi, nel cuore della notte, nella solitudine umana, in una stalla di Betlemme, la sorpresa di un neonato. Nato tra gli ...