Milano | scontro frontale tra auto e camper | morto 28enne

(Di sabato 24 dicembre 2022), 24 dic. (Adnkronos) - Unche viaggiava a bordo della suanellocon unlungo la strada provinciale che collega Morimondo ad Abbiategrasso, in provincia di. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 14.40, è rimasto ferito un 73enne che viaggiava sulin compagnia di una 51enne, rimasta contusa. Sulla dinamica dell'impattoindagano i carabinieri.

MilanoToday.it

Incidente a Milano, Suv fuori controllo sfonda la fermata del tram Un ventottenne è morto nello scontro tra un'a uto e un altro mezzo, un camper, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nel pomeriggio a Morimondo, nel Milanese. Altre due persone sono state ...Un ventottenne è morto nello scontro tra un'auto e un altro mezzo, un camper, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nel pomeriggio a Morimondo, nel Milanese. (ANSA) ...