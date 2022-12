La Juve e il fronte federale ' uno e trino' | c' è anche il filone sulle società partner

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Calciomercato, assist 'inglese' per Allegri: Jorginho non firma il rinnovo La buona notizia sulJorginho per la Juventus è arrivata poche ore fa direttamente dai tabloid inglesi. Jorginho ..."Lotta Scudetto Il Napoli lo vedo molto bene, Milan, Inter epossono risalire. Anche su questoa fine gennaio capiremo di più" , a dichiararlo è il Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi a L'Eco di Bergamo : Percassi sulla lotta scudetto Tutte le ... Juve, plusvalenze: la procura Figc riapre il fronte. Coinvolte altre otto società Il capitolo sulle manovre stipendi è il più caldo ma anche il più lontano dalla chiusura del fascicolo della procura federale, quello sulle plusvalenze è quello che si potrebbe riaprire il 20 gennaio.Paulo Dybala, durante l’audizione di fronte ai pm, avrebbe parlato anche della questione stipendi, punto fondamentale del caso Juve Paulo Dybala, durante l’audizione di fronte ai pm, avrebbe parlato a ...