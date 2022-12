Firenze Rocks annuncia il secondo headliner 2023 | The Who

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) Dopo i Maroon 5, Firenzesvela ilgrande nome che calcherà il palco del festival sabato 17 giugno: la leggendaria band del rock britannico The Who. Per l’unica data italiana, gli Who hanno scelto di essere accompagnati da una filarmonica d’eccellenza e di rilevanza internazionale, anche come omaggio al capoluogo toscano che li accoglierà. Sarà infatti l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a solcare il palco assieme alla band, in una miscela di rock che solo il binomio tra la band londinese e una delle più importanti orchestre d’Italia può creare. Oltre Firenze, lo spettacolare show farà tappa a Berlino, Parigi e Barcellona. Pete Townshend, Roger Daltrey e la band eseguiranno brani tratti dai quasi 60 anni di carriera, tra cui sezioni dedicate agli album simbolo Tommy e Quadrophenia, oltre ad altri amati brani e ...