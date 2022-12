(Di sabato 24 dicembre 2022) "il. E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere che cosa fare. Anche per questo ho chiarito che non sono interessato apolitici o istituzionali, né in Italia né all'estero...

Gazzetta del Sud

... né in Italia né all'estero: "il nonno. E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere ... - Con una intervista al corriere della sera, L'ex premier Mario, con un itervista al Corriere ...Mi sveglio con la nausea,il caffe' - almeno qui posso, in carcere no - quindi...Giorgia Meloni fece un appello in video su Facebook all'allora presidente del Consiglio Marioe al ... Draghi: "Faccio il nonno, no ad incarichi. Sarei rimasto se mi fosse stato consentito" Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ..." Faccio il nonno . E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere che cosa fare. Anche per questo ho chiarito che non sono interessato a incarichi ...