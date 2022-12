Da Sofia di Svezia a Kate Middleton | a Natale le royal scelgono i boccoli

(Di sabato 24 dicembre 2022)Di: l’hair look diè cone onde (immagini Ipa) LeGirl sembrano essersi messe d’accordo per il beauty look da sfoggiare per le feste: i. La più classica delle acconciature delle feste torna protagonista anche sulla chioma didi, Rania di Giordania, Letizia di Spagna. Che hanno deciso brindare alle feste rendendo più frizzante anche la chioma con onde più o meno definite. Ognuna a modo suo: dal boccolo perfettamente scolpito della reale svedese alle più morbide ondulature della principessa inglese, fino al movimento appena accennato di Rania e Letizia.di ...

AMICA - La rivista moda donna

Insomma, ancora una volta: perfetti!Hellqvist stona al Funkisfestivalen. E i reali tremano per la versione svedese di The Crown - guarda... in Francia, Copenaghen, in Danimarca, Helsinki, in Finlandia e Stoccolma, in. Tutte città ... Così come, in Bulgaria, dove si mangia bene e senza grossi esborsi, oltre a essere piacevole ... Sofia di Svezia compie 38 anni: la parabola da principessa dello scandalo a royal perfetta La più classica delle acconciature delle feste torna protagonista anche sulla chioma di Sofia di Svezia, Kate Middleton, Rania di Giordania, Letizia di Spagna. Che hanno deciso brindare alle feste ...Ottimi ascolti televisivi sui canali Rai per le gare del fine settimana riguardanti lo sci alpino. La discesa maschile in Val Gardena di giovedì 15 dicembre, trasmessa su Rai Due, è stata vista da 474 ...