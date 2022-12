Civitavecchia | sarà sostituito il bagno pubblico in piazza XXIV maggio

(Di sabato 24 dicembre 2022)– Conformemente alla volontà di questa Amministrazione, al termine delle festività verranno effettuati altri lavori per migliorare i servizi all’interno della nostra città. Nella fattispecie, Il 9 gennaio 2023avviata la rimozione del blocco-prefabbricato ubicato presso(mercato) e le operazioni per l’installazione del nuovosaranno portate a conclusione il giorno 20 gennaio, salvo imprevisti. A causa dell’intervento, nel periodo compreso tra il 9 e il 20 gennaio 2023 nonpossibile usufruire del servizio igienico stesso. “Pochi giorni di disservizio, che saranno fondamentali per un ulteriore gradino verso la miglior fruibilità dei servizi cittadini da parte degli utenti”. Il Faro online – Clicca ...

Il Faro online

