Ultime Notizie – Pd | Cuperlo si candida a segreteria

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ci sarò con umiltà, nella chiarezza delle idee, fuori dai trasformismi che hanno impoverito l’anima della sinistra”. Gianniannuncia la suatura alladel Pd in una intervista a ‘Repubblica.it’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Virgilio Notizie

Clicca sull'immagine allegata per guardare la foto: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Tutto su Avatar 2 , il film ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Ambasciatore di Mosca: "Scontro Russia-Usa possibile" Nell'ultima partita della prima fase del campionato under 19 gold, la Top Speed Lucca, allenata da Francesco Nalin e Pablo Meoni, espugna il sempre ostico parquet di Ghezzano (Pisa) 52-60, e chiude al ...Secondo il bollettino (che ora è diventato settimanale) su 9.262 tamponi processati, 4.655 sono positivi (erano 6.701 quelli positivi nella settimana precedente). Questa la divisione dei nuovi casi pe ...