(Di venerdì 23 dicembre 2022) AGI - "Circa i tre quarti dei controlli dità che abbiamo fatto sul reddito dihanno dato esito positivo. Sappiamo, ovviamente, anche scegliere da chi andare, manumeri abbastanza consistenti, che anche in questa regione hanno una manifestazione numericamente significativa". L'ha riferito il comandante interregionale della Guardia di finanza dell'Italia centrale, il generale di corpo d'armata, Bruno Buratti, stamane a Cagliari, a margine della visita alla caserma 'Efisio Satta' del comando regionale della Sardegna, dove è stato ricevuto dal comandante regionale, il generale di brigata Claudio Bolognese. "Ci troviamo in una situazione economica e di congiuntura internazionale non facile. Tra l'altro", ha ricordato Buratti, "proveniamo da una situazione finanziaria che, già prima della crisi pandemica, era ...

Tre redditi di di cittadinanza su quattro non sono legittimi Tra i controlli di legittimità fatti dalla Guardia di Finanza, solo il 25% è risultato pienamente in regola. È anche vero che si ytratta di verifiche 'mirate' ...