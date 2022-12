RISULTATI | NOAH N Innovation 23 12 2022

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Idello Show andato in scena Venerdì a Tokyo:Venerdì 23 Dicembre – Tokyo (Japan) -Shoki Kitamura batte Hi69 (9:22)-Six Man Tag Team MatchAlejandro, Andy Wu & Ninja Mack battono Kongo (Hajime Ohara, Shuji Kondo & Tadasuke) (11:53)-Yasutaka Yano batte NOSAWA Rongai (13:41)-Eita vs. Yoshinari Ogawa finisce No Contest (18:28)-GHC Junior Heavyweight Tag Team Title MatchKzy & YO-HEY battono Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka (c) (27:53) e diventano Nuovi Campioni!!!-GHC Junior Heavyweight Title MatchAMAKUSA batte Dante Leon (c) (23:37) e diventa Nuovo Campione!!!

