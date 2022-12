Pd | Misiani | ' con Schlein percorso impegnativo ma pieno di idee e passione'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Ringrazio @ellyesse per avermi proposto di entrare nella sua squadra per coordinare la costruzione del programma per il congresso nazionale del @pdnetwork. Ci aspetta unma anchedi, confronti,per la buona politica. Al lavoro!". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Antonio

La Svolta

Ma la decisione di Boccia e di, entrambi in segreteriaruoli di primo piano, potrebbe indicare l'aria che tira tra i 'lettiani', a partire da Marco Meloni o Anna Ascani. - Il partito ...... salvaguardare il pluralismo ma senza rinunciare a una identità chiara e comprensibile':queste ... In tale scenario, ' Antoniosarà coordinatore del lavoro di costruzione del programma '. ... Ultimo'ora: Pd: Misiani, 'con Schlein percorso impegnativo ma pieno ... Ci aspetta un percorso impegnativo ma anche pieno di idee, confronti, passione per la buona politica. Al lavoro!". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Antonio Misiani.Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Sono quattro, in pieno equilibrio 'gender', due donne e due uomini. Sono i candidati alla segreteria del Pd che, con la discesa in campo di Gianni Cuperlo, diventa ...