Natale con il Fai a Palazzo Moroni

Witty TV

Interrogato ha ammesso di aver ricevuto 50mila euro in contanti da Panzeri, contenute in due bustestampato Babbo: denaro che è stato usato per la sua campagna elettorale in vista dell'...a 5 Stelle , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 : film commedia del 2018 di Marco Risi,Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro, ... Prove generali della puntata speciale di Natale con Amici! Il capo del M5s incassa due nuovi no e tra i grillini comincia a serpeggiare una certa frustrazione. A creare difficoltà anche la legge elettorale laziale che non prevede l'elezione automatica del can ...Il cantante napoletano si è intrattenuto con gli ammalati e con gli operatori sanitari del centro clinico: “Una grande emozione” ...