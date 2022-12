Molestatore seriale abborda 18enne a Centotelle | “Fammi un p…”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le ragazze dihanno paura. Timore per la presenza di un, un uomo che da qualche tempo insegue le ragazze. Sul profilo Facebook ‘’ una manna, ovviamente, spaventata racconta: “Un Essere stamattina presto in via dei Platini (dalla Togliatti) ha tentato di portarsi via mia figlia di diciotto anni, avvicinandola a bordo di una macchina grigia, chiedendogli prima informazioni, poi dicendogli se voleva ‘pippare’ e per concludere ‘sali ho una pistola’ lei si è rifugiata in un bar che stava aprendo”. Sono diversi i casi registrati nel quartiere Una denuncia che ha creato ansia nel quartiere. Per quanto non sembra sia un caso isolato. Nei commenti al post si legge: “A me è capito lo stesso l’altra mattina, dalla descrizione è lui. Stessa cosa mi sono rifugiata in un bar. Quindi è proprio un ...