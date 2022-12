Manovra | il Governo pone la fiducia | tensione in Parlamento

(Di venerdì 23 dicembre 2022) A pochi giorni dalla fine dell’anno, e dal rischio dell’esercizio provvisorio, laeconomica delper la legge di Bilancio è in alto mare. L’esecutivo chiede il voto diche è atteso per la sera del 23 dicembre. Dopo la votazione sullache ilha posto a Montecitorio, si terrà la seduta fiume. Un elemento che emerge dalla conferenza dei capigruppo della Camera. La premier, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in Aula a Montecitorio. Foto Ansa/Riccardo Antimiani, proteste dell’opposizione La seduta, di conseguenza, proseguirà senza soluzione di continuità fino al voto finale sul provvedimento, cui si dovrebbe giungere a tarda notte. A fronte di questo calendario le opposizioni si organizzano. Il M5S terrà un ...

Il Fatto Quotidiano

Leggi anche Meloni: "L'Italia non chiederà mai il Fondo Salva Stati, lo posso firmare con il sangue"senza coperture, la Ragioneria chiede alMeloni correzioni su 44 misure: anche ...Ilha deciso di porre la fiducia alla Camera sulla. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La fiducia viene posta sul ... Manovra, Conte in diretta dall’Aula: “Governo incerto su tutto, non erano pronti” Reddito di cittadinanza, pensioni, bollette, flat tax, cartelle esattoriali, bonus cultura. La Manovra del governo Meloni è attesa dalle ultime tappe di un iter che nelle fasi finali ...Solo in tarda sera e tra tensioni, arriva la richiesta di fiducia del governo in Aula alla Camera. La votazione avrà inizio alle 20:30, le dichiarazioni di voto cominceranno alle 19. Dopo la votazione ...