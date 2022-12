Manovra 2023 | ok dalla Camera alla fiducia con 221 sì | ecco le novità per la scuola

(Di venerdì 23 dicembre 2022) C'è l'okper la Legge di Bilancio da parte della: il testo è stato approvato con 222 sì, 52 no e 4 astenuti. L'Assemblea dovrà ora votare le tabelle e gli ordini del giorno, quindi si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la nota di variazione di bilancio. Successivamente riprenderà la seduta con le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge di Bilancio, atteso per le primissime ore della mattina. il provvedimento passerà al Senato dopo Natale (probabilmente dal 27 dicembre). Si farà di tutto per evitare che il voto slitti al 31, perché basterebbe un imprevisto qualunque per rischiare l’esercizio provvisorio. L'articolo .

'L'emendamento Lupi ha cancellato la parola congrua in un posto dove era superfluo, ossia nel testo base della', spiega. Ma senza modificare 'il resto della norma, che si rifà al decreto sul ...Lo dispone la, su cui in serata sarà votata la fiducia. Sono stanziati "in favore della regione Calabria" 50 milioni per il, 100 per il 2024, 170 per il 2025 e 120 per il 2026, "a valere ...Una delle ultime modifiche introdotte nella manovra prevede l’innalzamento da 6 a 8mila euro della soglia massima per l’esonero ...(Adnkronos) - "Nella manovra smantellate il reddito di cittadinanza che è un cuscinetto di protezione contro la disperazione di molte famiglie" e i cui "percettori per voi sono solo dei numeri che vi ...