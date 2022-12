Letterina di Natale su un palloncino | i pompieri accontentano un bambino

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Scrivere unadiè un’abitudine a cui tengono tantissime famiglie e che diventa un modo per permettere a unquali siano i suoi sogni. Ed è quello che ha fatto un piccolo di tre anni di Pusiano (Como), che ha deciso di affidare i suoi desideri in un, che è finito fino a Pordenone. Ladiè stata ritrovata il 21 dicembre 2022 in un campo di Pordenone da un uomo che ha voluto fare il possibile affinché il bimbo fosse davvero felice. Il piccolo, infatti, voleva un camion deied è stato davvero accontemtato. “Ciao! La tuaè arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l’autoscala giusta per te” – si legge nella missiva di risposta dei vigili del fuoco di Pordenone accompagna ...

