Juventus | rivoluzione a centrocampo | via Rabiot e non solo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Laprepara una verasulla linea mediana, con diverse probabili cessioni. A partire dal discusso, ormai a scadenza. Si lavora in uscita in casa, per alleggerire la rosa a disposizione di Allegri, e ancor di più il monte ingaggi. La rincorsa ai vertici della classifica continua, e adesso la distanza dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CalcioMercato.it

Allegri e Zidane alla, insieme: questo potrebbe succedere nei prossimi mesi dentro i bianconeri. Insieme ad un'altra bandiera Laè iniziata in casa. Dopo le dimissioni di Agnelli e dell'intero CDA si sta cercando di ricostruire. E si cercano volti nuovi, gente che conosce l'ambiente, gente che ha ...Il giocatore è stato scaricato ed è pronto a cambiare aria: servono circa 28 milioni di euro. Proposto ad altre due squadre Laè pronta all'ennesimaa centrocampo. La mediana bianconera potrebbe così cambiare nuovamente volto nei prossimi mesi. Allegri ©LaPresse Nelle ultime settimane le attenzioni sono ... La Juve lo offre, Londra lo rifiuta: 28 milioni in fumo Il neo dg allo stadio per l’amichevole contro il Rijeka. Il manager ha parlato all'Allianz a tutti i giocatori per ricordare che la società bianconera, a prescindere dall’inchiesta, non cambia e non c ...Nessuno può dire dove si assesterà lo tsunami che investe la Juve, ora tornata davanti alla giustizia sportiva, ma tante cose non saranno più come prima. A cominciare dalle plusvalenze incrociate, ess ...