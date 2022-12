Individuato l’uomo che ha punto una donna con una siringa in centro a Roma | è un 42enne con precedenti

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 dicembre 2022)che haunacon una: è unconI carabinieri della compagnia Parioli, coordinati dal comando provinciale dell’Arma, hannoe fermato il presunto responsabile di avercon unaalla schiena Livia Cascarano, attrice di cinema e teatro nei giorni scorsi adi 42 anni è unno, concontro la persona. È sospettato di aver aggredito la Cascarano in Via del Corso, mentre stava legando la bicicletta a un palo. Gli investigatori della caserma in piazza San Lorenzo in Lucina hanno rintracciato il presunto responsabile. ...