Il Paradiso delle Signore | colpo di scena | torna il grande nemico di Vittorio | Il Conti rischia grosso

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Flavio Parenti è uno dei nuovi volti del cinema e della televisione nostrani. Presto tornerà sugli schermi in una fiction disuccesso. Flavio Parenti è un attore stimato che, nonostante abbia solo 43 anni ha già alle spalle una solida carriera maturata sia sulche sul piccolo schermo. Attualmente è in tv con un ruolo in Ildiè in grave pericolo (Ilovetrading.it)Ma che cosa bolle in pentola per questo valido interprete che, ultimamente, è apparso anche in Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, serie tv trasmessa su RaiUno in cui il volto di Darkling ha recitato a fianco di Michele Placido? Flavio Parenti, ...