GF Vip 7 | Antonino minaccia di denunciare Oriana | intervengono gli autori

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è ormai guerra aperta traMarzoli eSpinalbese. Quest’ultimo è venuto a conoscenza del fatto che la modella venezuelana continua a dire agli altri concorrenti di sapere qualcosa di molto compromettente che l’ex di Belen Rodriguez le avrebbe confidato sotto le coperte, ed è sbottato affermando che a questo punto potrebbe denunciarla. A queste parole sono intervenuti gli. GF Vip 7, guerra aperta traMarzoli eSpinalbese Tutto è cominciato quando Daniele Dal Moro è andato daSpinalbese a riferirgli di aver sentito cheMarzoli prima stava parlando di lui con Luca Onestini. “Diceva che lei non parla perché quando tu le hai confessato quella cosa, ma non so di cosa si tratti, lei ti ...

TGCOM

Ovviamente nella casa del GFi gieffini sono curiosi di sapere cosaavrebbe confidato a Oriana . Lei per adesso ha deciso di non rivelare nulla. Ieri sera però Daniele Dal Moro ha ......concorrente della settima edizione del Grande Fratelloha rivelato di essere rimasta profondamente delusa da una serie di comportamenti assunti dall'ex di Belen Rodriguez : Leggi anche... "Grande Fratello Vip" Giaele in lacrime per la rottura con Antonino: "Ha messo un punto anche con me" Di fronte ad una Giaele piuttosto delusa e diffidente, Attilio prova a convincerla sulla buona fede di Antonino ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8ff076e8-8b87-a451-313b-eef1a9f9c3 ...