Genoa | Sturaro | 'Con Portanova ci comportiamo da amici Criscito? Ben venga Su Blessin'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nel corso di una lunga intervista concessa a Il Secolo XIX in edicola questa mattina, il capitano in pectore del, Stefano, ha...

ItaSportPress

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, ......Marcus Christer (Frosinone) SOHM Simon Solomon J (Parma) PRIMA SANZIONE ALTARE Giorgio (Cagliari) CAPRADOSSI Elio (Cagliari) DEFENDI Marino (Ternana) DOSSENA Alberto (Cagliari)Stefano ()... Genoa, Sturaro: “Il Grifone è questione di vita. Criscito potrebbe aiutarci tanto” "Sturaro è tornato: 'Invertita la rotta, per me il Genoa è questione di vita'”, titola Il Secolo XIX in edicola oggi. La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esamin ...L’intervista al capitano del Grifone: “Al termine delle partite ci abbracciamo tutti. Nel momento difficile abbiamo sentito il peso della responsabilità” ...