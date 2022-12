Fiumicino | il Comune mette sotto l’albero di Natale… drag queen e polemiche

(Di venerdì 23 dicembre 2022)– Siamo a Natale, ma non tutto è baci e abbracci. Lepolitiche, infatti, non si placano. Dopo le recenti contestazioni in fase di Bilancio, l’ultima occasione di scontro è stata l’ufficializzazione del calendario di appuntamenti festivi. “Siamo alle solite – ha detto il presidente commissione trasparenza, Vincenzo D’Intino, Capogruppo della lista Passionenel cuore. -. La maggioranza continua imperterrita a governare la nostra città con il furore e l’arroganza ideologica che gli sono propri”. Nel mirino la manifestazione denominata Circ Fest che prevede l’esibizione di. Secondo D’Intino inserirla “nel periodo delle feste Natalizie, sponsorizzando l’ideologia gender, trovo che sia quanto meno inappropriato. Il Natale da sempre ...

Il Faro online

