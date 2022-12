“Fai schifo | una me***” Gesto choc contro Emma | è furiosa come non mai

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Marroneper unai suoi danni, che l’ha sconvolta non poco. Ma non è l’unica ad essere rimasta basita da questa vicenda, infatti migliaia di suoi follower hanno voluto esprimerle vicinanza in questo difficile momento. Nessuno poteva nemmeno lontanamente immaginare una cosa simile, invece è diventata realtà e lo sconcerto ha subito preso il sopravvento. Non poteva stavolta rimanere in silenzio e, attraverso il suo profilo Twitter, ha esternato tutta la sua incontenibile rabbia. Un episodio veramente clamoroso e molto grave, che ha lasciato senza parole in tanti. Ma nonMarrone,non mai per questoche non dimenticherà mai. Nel mondo della musica e dello spettacolo in generale ogni persona ha le sue ...