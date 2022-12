Eva Kaili | un altro mese in carcere | il tribunale belga dice no ai domiciliari

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si è svolta ieri la prima udienza per Eva, l’eurodeputata coinvolta nel Qatargate, e la giustiziarespinge la richiesta dei, dal momento che la versione della ex vicepresidente è debole. Per il momento, ildi Bruxelles ha indetto undi detenzione. Qatargate, undiper EvaIldi Bruxelles non ha accolto la richiesta diavanzata dai legali di Eva– l’ex vicepresidente del Parlamento europeo invischiata nell’ormai conosciuto Qatargate – sostenendo che se uscisse dalmunita di braccialetto elettronico potrebbe mettere a rischio le indagini che ...

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo,, detenuta dal 9 dicembre per l'inchiesta sul Qatargate, dovrà restare ancora in carcere per almeno un mese. È questa la scelta dei giudici della Camera di consiglio del tribunale di ...Negli interrogatori, gli investigatori hanno fatto il suo nome e pare cheabbia fatto riferimento a un suo presunto coinvolgimento: perché Qatargate, Eva Kaili resta in carcere Uno dei suoi legali assicura: “Mai stata corrotta, spero sia presto libera”. Ma Eva Kaili resta in carcere. Gli avvocati greci dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo non ha convinto i giudici d ...Eva Kaili dovrà trascorrere il Natale nel carcere di Haren. Lo ha deciso il Tribunale di Bruxelles, chiamato a esprimersi sulla richiesta di scarcerazione dell’ex vicepresidente dell’Europarlamento. I ...