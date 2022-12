Elisabetta Gregoraci apre le gambe e fa venire un infarto a tutti Foto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è una donna con una bellezza travolgente; una donna capace di mandare in totale estasii suoi fan. Iniziamo, nel parlare di, dalla sua partecipazione a Guess My Age; si tratta del programma che andava in onda su Tv8 con la conduzione prima di Enrico Papi e poi di Max Giusti dove i vip avevano il compito di aiutare i concorrenti, facendo leva su dei semplici indizi, per indovinare l’età di sette sconosciuti. Impresa per nulla semplice. Instagram, però, la ricordiamo anche come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip; esperienza in cui ha messo in mostra il suo carattere e la sua determinazione come dimostrato da un particolare episodio. Nel corso di una puntata, Alfonso Signorini (il ...