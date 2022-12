Covid oggi Piemonte | in ultima settimana 7 710 contagi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Continua a calare inla curva deida: negli ultimi 7 giorni secondo l’ultimo bollettino i casi sono stati 7.710, in calo 4.453 rispetto allaprecedente. L’occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 9,2%, quella dei posti letto in terapia intensiva è al 3%. La positività dei tamponi è all’8,7%. Dati che confermano nella regione un andamento migliore rispetto a quello rilevato a livello nazionale. In calo iin tutte le fasce, sia adulte, sia scolastiche In particolare, nel periodo dal 16 dicembre al 22 dicembre i casi medi giornalieri deisono stati 1.016 di cui Alessandria 127, Asti 47, Biella 40, Cuneo 84, Novara 81, Vercelli 43, Vvo 39, Torino città 198, Torino area metropolitana 323. Su base regionale, negli ...

