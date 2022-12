(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’arrivo delle festività natalizie coincide con il primo spartiacque nella stagione della, che ora si ferma per un paio di settimane prima di tornare in azione nel weekend dell’Epifania. Con sette gareli e quattro femminili passate agli archivi, si può tracciare un bilancio dell’incipit azzurro. Quanto visto sinora merita di essere definito rassicurante e incoraggiante. LA CERTEZZAIl settorepuò finanche mostrare i muscoli grazie ad, la quale ha cominciato l’inverno rispettando le aspettative più rosee. Due secondi e due quinti posti sono un rendimento d’eccellenza assoluta. Non a caso, l’azzurra occupa la piazza d’onore nella classifica generale di Coppa del Mondo. Al di là di quanto possa ...

Campo Carlo Magno ospiterà il fondo mentre la Val di Rabbi il biathlon, a Pellizzano gareggeranno i ragazzi del salto e della combinata nordica, a Pinè sarà di scena lo short track e la velocità. Combinata nordica, Annika Sieff è un patrimonio da far fruttare. I maschi tornano "in bolla"