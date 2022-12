Carlo Conti | «Mio padre è morto che avevo 18 mesi | devo tutto a mia mamma»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista. Racconta come è nata la sua passione per il mondo dello spettacolo. «A 16 anni con la radio. Ho iniziato per scherzo al pomeriggio con il mio amico Andrea, con un giradischi e unregistratore imitavamo Arbore e facevamo Basso Sgradimento: chiacchieravamo, prendevamo in giro i professori e poi facevamo girare le cassette in classe». Poi si rivolse alle radio. «Suonai il campanello a una delle prime radio fiorentine e chiesi se avevano bisogno di dj: sì, la domenica pomeriggio ma non paghiamo. Accettai subito. Non c’era nemmeno il regista, facevoio. Allora erano davvero radio private, nel senso che erano private di. Fu un periodo fantastico, mi ha insegnato ogni cosa: a parlare senza avere appigli, la velocità, il ritmo, l’improvvisazione; ...