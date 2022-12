Ucraina | Russia | “Zelensky figlio di put… dell’Occidente” – Video

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – “è ildi puttana”. E’ l’attacco di Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, al presidente dell’, reduce dal viaggio a Washington e dall’incontro col presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Apparentemente” Usa e Europa “hanno agito sulla base del principio per cuisia il lorodi puttana e per questo gli è permesso tutto. Non è solo il lorodi puttana, è anche il loro strumento per contrastare il nostro paese”. Questo approccio, secondo Zakharova, “aumenta il senso di impunità di Kiev e spinge” l’“verso passi estremamente pericolosi, dalle conseguenze imprevedibili”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I conflitti tra potenze dotate di armi nucleari sono una preoccupazione costante in più parti del mondo e non solo a causa del conflitto NATO /in. Se uno di questi conflitti si trasformasse in una guerra nucleare, come influenzerebbe l'approvvigionamento alimentare mondiale E in che modo gli impatti sulla produzione e sul ...... Maria Zakharova, poche ore dopo che il presidente dell'era stato salutato con applausi, ... ha accusato gli Stati Uniti di "combattere una guerra de facto contro la". "Questa visita lo ... Guerra Russia-Ucraina, Putin: “I missili Patriot Obsoleti”. Arrestato in Germania 007 accusato di essere una… In Ucraina, "gli occupanti russi hanno demolito metà del Teatro d'arte drammatica a Mariupol". Lo ha detto il consigliere del sindaco in esilio Petro Andryushchenko, citato da Unian. "Rabbia. Solo rab ...Secondo i media, l'Ucraina sta cercando risultati sul campo di battaglia per rafforzare la sua posizione negoziale prima dei colloqui.