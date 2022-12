The Flash | Black Adam non ci sarà | Dwayne Johnson ha rifiutato un cameo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Continuano ad emergere nuovi retroscena sull'universo di: a quanto pare era stato offerto aunin The, ma il divo lo avrebbe. Continua la telenovela mediatica attorno all'universo di, antieroe dei fumetti DC interpretato da. Dopo il flop commerciale al box-office e l'annuncio che non farà parte del nuovo DC Universe guidato da James Gunn, emergono altri retroscena suirifiutati. Dopo averunin Shazam! aè stato offerto di apparire in Thequando il film si trovava nelle fasi iniziali di ...

Movieplayer

... per poi sostituire Nicolas Roeg nella regia del cult fantascientifico 'Gordon', arricchito ... L'annuncio della scomparsa è stato dato, come riferisce 'Hollywood Reporter', dall'amico Mike ...... per poi sostituire Nicolas Roeg nella regia del cult fantascientifico "Gordon" , ... L'annuncio della sua morte è stata data, come ha reso noto "Hollywood Reporter" , dall'amico Mike Kaplan, ... The Flash: Black Adam non ci sarà, Dwayne Johnson ha rifiutato un ... Continuano ad emergere nuovi retroscena sull'universo di Black Adam: a quanto pare era stato offerto a Dwayne Johnson un cameo in The Flash, ma il divo lo avrebbe rifiutato.• C’era un’anziana a bordo dell’auto che ha investito due ragazze in Piazza Indipendenza https://bit.ly/3PL6MIm • Tentano di estorcere denaro al titolare di una nota attività di Avola, due arresti htt ...