Sci alpino | a Madonna di Campiglio deve svoltare la stagione di Alex Vinatzer La 3Tre è una pista gradita

OA Sport

L'impianto, a sei posti, e' stato inaugurato in occasione delle due gare di Coppa del Mondo didel 10 e 11 dicembre scorsi, ed e' ora entrata in funzione con l'avvio della stagione ...... l'iniziativa negli anni ha premiato decine e decine di giovani sportivi di Valtellina e Valchiavenna di diverse discipline sportive: da quelle più caratteristiche del contesto, come, ... Sci alpino, Lara Colturi sbaglia anche in slalom ai Campionati albanesi! Assurdo bis per l'ultima in classifica... Dal 26 dicembre saranno in funzione le due seggiovie, i tappetini mobili e il parco giochi in paese. Possibilità anche di effettuare ciaspolate ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...