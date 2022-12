Roma | donna punta alla schiena con un ago in centro Farà i test per hiv ed epatite

TGCOM

Vittima una mamma che ha inseguito e filmato l'aggressore. Ipotesi needle spiking, il fenomeno che consiste nel pungere sconosciuti con siringhe ...choc,aggredita e punta con una siringa in via del Corso. Scatta l'allarme 'needle spiking': cos'è Va in ospedale e fa una scoperta choc: 'L'ho usato per darmi piacere'. Scatta l'allarme ... Roma, donna punta con un ago sulla schiena: caso isolato o episodio di "needle spiking" "Era mezzogiorno, ero in via Brunetti, mi sono abbassata per togliere la catena alla bicicletta e mi si è alzata la giacca sulla schiena. All'improvviso ho sentito una puntura. Non ...La donna che ha denunciato di essere stata punta con una siringa in pieno centro storico a Roma ha ripreso quello che sarebbe il suo aggressore: un ...